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شركة سيركو للخدمات الأمنية توفر 60 وظيفة شاغرة

منذ ساعة
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شركة سيركو للخدمات الأمنية توفر 60 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية العالمية للخدمات الأمنية "سيركو" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأمنية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل لدى مشروعها بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة "سيركو"، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: حارس أمن (عدد 50 وظيفة)، مشرف ميدان (عدد 10 وظائف).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للشركة، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة سيركو للخدمات الأمنية من هـــــــــــــــنا  

 

الرياض
وظائف شاغرة
شركة سيركو

التعليقات

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ماجدجداوي
اللهم صل على محمد

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