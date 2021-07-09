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وزارة النقل والخدمات اللوجستية توفر 54 وظيفة شاغرة

منذ ساعتين
1840
وزارة النقل والخدمات اللوجستية توفر 54 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ 54 وظيفة، خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهرًا.

وأوضحت الوزارة، أنّ الوظائف متاحة للخريجين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية: الهندسة، تقنية المعلومات، التخصيص والاستثمار، القانونية، التسويق والاتصال المؤسسي، المالية، الموارد البشرية، المنافسات والعقود.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021م؛ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع وزارة النقل والخدمات اللوجستية من هنـــــــــــــا

 

الموارد البشرية
وظائف شاغرة
وزارة النقل والخدمات اللوجستية

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