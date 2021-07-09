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3 ملايين دولار من النصر لضم ليساندرو لوبيز

منذ 3 ساعات
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3 ملايين دولار من النصر لضم ليساندرو لوبيز

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن اللاعب ليساندرو لوبيز مدافع نادي بوكا جونيورز أصبح قريباً من ارتداء قميص النصر.

ويستعد النصر لتقديم عرض رسمي لإدارة النادي الأرجنتيني لضم المدافع ليساندرو لوبيز؛ حيث يبلغ العرض المالي 3 ملايين دولار لصالح إدارة بوكا التي ترغب في بيع لوبيز بصورة نهائية.

وترغب إدارة النصر في ضم لوبيز على سبيل الإعارة مدة موسم مع أفضلية الشراء عقب نهاية الموسم، فيما رفضت إدارة بوكا عرض النصر لشراء لوبيز بنظام الاعارة مفضلة بيع اللاعب بصورة نهائية.

ويريد اللاعب التوقيع للنصر بعدما استشعر عدم رغبة إدارة بوكا في الاعتماد عليه بصورة اساسية في الفترة المقبل، بينما يمتد عقده مع ناديه الحالي حتى يونيو 2023، علما أنه انضم للفريق من بنفيكا البرتغالي في يناير 2019 بنظام الإعارة.

 

 

النصر
بوكا جونيورز
ليساندرو لوبيز

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