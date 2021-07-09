شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف المبيعات المركزية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ممثل المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي كهربائي (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأشارت شركة التصنيع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة التصنيع الوطنية من هـــــــــــنا