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الموارد البشرية تخطط لإطلاق "نظام الحضور الذكي"

منذ 3 أيام
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الموارد البشرية تخطط لإطلاق "نظام الحضور الذكي"

الرياض (صدى):
تخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتعاقد مع شركة تقنية مختصة لتوريد «نظام الحضور الذكي».

وأوضحت مصادر صحفية أنه عبارة عن نظام يمكن الموظفين من تسجيل الحضور والانصراف بطريقة ميسرة وآمنة في أي وقت وأي مكان، ويساعد على ضبط ساعات عمل الموظفين باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، وفقًا لـ"الوطن"

وأضافت أن هذا النظام يسمح من خلاله للموظفين بتسجيل الحضور والانصراف عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (IOS أو Android) بطريقة فعالة وسريعة تضمن بيئة مرنة وصحية.

ويذكر أن من مميزات هذا النظام، تسجيل الحضور في مقر العمل بأمان وسرعة، تسجيل الحضور للعمل عن بعد، تسجيل الحضور عن طريق الأجهزة الذكية، حيث يعمل من خلال تحديد الموقع الجغرافي.

الموارد البشرية
موظفين
الحضور الذكي

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 6
منذ 3 أيام
اذا من جهازي الشخصي ليس من حقهم فهو ملكي ولي حق التصرف فيه واغلاقه او حذف التطبيقات
وحين يتم صرف جهاز لكل موظف لكم ماتشائون
نحتاج عقل وحكمه في مانحتاجه سوء الظن ان الجميع سيء ولا يعمل خطا متى ماميزتم الانجاز بساعات العمل نجحتم والعكس هذا حالنا
نحن نحتاج منكم بقدر ماانتم تريدون
العلم
العلم عدد التعليقات : 26
منذ يومين
بدل ماتفكرون بهالطريقه الغبيه فكروا كيف توظفون العاطلين ياحسودين
شاهد ماشفش حاجه
شاهد ماشفش حاجه عدد التعليقات : 11
منذ يومين
هذا ليس من شأنكم أنكم تربطونه بجهازي الخاص إلا إذا كان الجهاز يخصكم
ماباقي إلا تحطونه في اللي خابرينه عشان تشوفون بعد وش أسوي وماأسوي
Reem
Reem عدد التعليقات : 15
منذ يومين
البطاله مشكله عالميه نتيجه الحسد والطمع اللي بعض الناس سادين الطريق علئ غيرهم
الحمدلله
الحمدلله عدد التعليقات : 73
منذ يومين
ليش ماتخططون ترقون الموظفين اللي متاخره ترقياتهم بععدين الجوال اللى عندي مصباح وليس لكم اي حق بخصوصية جوالى
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 106
منذ يومين
بطريقة مرنه وفعالة وزيادة وصحية وراحة الموظف الذكي على الذكي أليس الموظف مواطن واساسة المواطن.
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ممتاز .... واللي يعمل ويداوم لا يضره يثبت حضوره بجهازه أو بجهاز المنشأة التي يعمل بها .
لابد أن نرتقي بفكرنا قليلاً فمن اول علامات رقي وتقدم الأمم الالتزام بأداء العمل واحترام وقت العمل دون متابعة أو مراقبة . ودمتم بخير
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ممتاز .... واللي يعمل ويداوم لا يضره يثبت حضوره بجهازه أو بجهاز المنشأة التي يعمل بها .
لابد أن نرتقي بفكرنا قليلاً فمن اول علامات رقي وتقدم الأمم الالتزام بأداء العمل واحترام وقت العمل دون متابعة أو مراقبة . ودمتم بخير
على
على عدد التعليقات : 2
منذ يومين
التحضير نفس المطبات الصناعية.....
الفكر الفذ إزالتها وليس زرع المزيد
على
على عدد التعليقات : 2
منذ يومين
التحضير نفس المطبات الصناعية.....
الفكر الفذ إزالتها وليس زرع المزيد
عبدالخالق
عبدالخالق عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ممتاز أفكار جيدة وخطط مدروسة ياليت يفكرون ايضا لكيفية توظيف العاطلين وزيادة الدخل للموظفين بالتزامن مع عصر التقنية والاستغناء عن الكوادر البشرية
عبدالخالق
عبدالخالق عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ممتاز أفكار جيدة وخطط مدروسة ياليت يفكرون ايضا لكيفية توظيف العاطلين وزيادة الدخل للموظفين بالتزامن مع عصر التقنية والاستغناء عن الكوادر البشرية
الشريف أحمد إبراهيم النعيري
الشريف أحمد إبراهيم النعيري عدد التعليقات : 2
منذ يومين
فكرة جميلة جدا ورائعة
الشريف أحمد إبراهيم النعيري
الشريف أحمد إبراهيم النعيري عدد التعليقات : 2
منذ يومين
فكرة جميلة جدا ورائعة
Sorry 678@gmail.com
Sorry [email protected] عدد التعليقات : 1
منذ يومين
الناس
انتهت من شي حضور وانصراف ركز على انصراف الموظفين فقط اترك الحضور اما بخصوص الجوال الشخصي مالكم علاقه فيه
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
نريد الترقيات وبعدين فكروا في الأشياء هذه وفكرو في العاطلين ولكم التقدير والاحترام المتبادل
علي
علي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لن يضبط الحضور والإنصراف بل سيكون فيه التلاعب أكبر وأولها تسجيل الحضور والخروج من العمل والعودة قبل وقت الإنصراف .
أنا أقول فكروا في الإنتاجيه أكثر من أن تفكروا في الحضور والإنصراف والله إن كثير من الموظفين يعملون أكبر من حجم عملهم
لاتخلوا العمل مركزي وآلي أكثر من اللازم حتى لاتتأثر الإنتاجية
الغروب الاخير
الغروب الاخير عدد التعليقات : 17
منذ يوم
والله مافيه قرار يسر الخاطر كلها هم وغم للمواطن..حسبنا الله ونعم الوكيل
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ يوم
لا أأيد هذه الفكرة لما لها من مخاطر اكثر من فائدتها
دوودي
دوودي عدد التعليقات : 4
منذ يوم
السؤال الأهم طيب لو خرب جهازي اعتبر حاظر ولا غايب.. لئن قد صار لي الموقف هذا ضرب الجهاز عندي ولمن رحت اصلحه لم استطيع تصليحه لعدم وجود فني متميز يحللي المشكله فا اطررت أن اشتري جهاز آخر وهذا ا
خذ مني تقريبا شهر كامل عشان اامن المبلغ حق الجهازالجديد... هل اعتبر غايب ام حاظر
دوودي
دوودي عدد التعليقات : 4
منذ يوم
السؤال الأهم طيب لو خرب جهازي اعتبر حاظر ولا غايب.. لئن قد صار لي الموقف هذا ضرب الجهاز عندي ولمن رحت اصلحه لم استطيع تصليحه لعدم وجود فني متميز يحللي المشكله فا اطررت أن اشتري جهاز آخر وهذا ا
خذ مني تقريبا شهر كامل عشان اامن المبلغ حق الجهازالجديد... هل اعتبر غايب ام حاظر
دودي
دودي عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لو قمت الصباح ولقيت جوالي مايشتغل خربان... ورحت عملي اعتبر حاظر ولا غايب.... اعتقد انها فكره مش متزنه ابدا والي وضعها مع كامل احترامي له يبي يسوي اي شي والسلام يعني أنه قاام بعمل ممتاز.. في الف طريقه وطريقه أفضل من هذي تثبت الدوام تحياتي
دودي
دودي عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لو قمت الصباح ولقيت جوالي مايشتغل خربان... ورحت عملي اعتبر حاظر ولا غايب.... اعتقد انها فكره مش متزنه ابدا والي وضعها مع كامل احترامي له يبي يسوي اي شي والسلام يعني أنه قاام بعمل ممتاز.. في الف طريقه وطريقه أفضل من هذي تثبت الدوام تحياتي
ebrahim 🌹
ebrahim 🌹 عدد التعليقات : 1
منذ يوم
يا اخي احسهم بس يفكرون شلون يفصلون المواطن وشلون يخصمون من راتبه شلون يصيدون زلته بدال مايفكرون في المواطن كيف يزيدون من دخله توافق مع الزيادات اللي صارت يعني فوق الضرايب وزيادة البنزين تطلع لك التأمينات تقول يالله زيادة في الخصم من ٩ الى ١٢ ياحبايبي فاهمين الفكره غلط ترى الضريبه تأخذ من الكفار اما الزكاة من المسلمين المفروض علشان نصير عدلين الضريبه تأخذ على الراتب مب على السلع علشان يتساوى الغني والفقير والمواطن يصير له كرت اعاشه زي الكويت
انا من شفتهم قالو الكل يحضر في الدوام ما راعو المرضى وانا غاسل يدي ابوي عنده كانسر زوجتي مريضة فشل كلوي وين ياحبيبي كانهم يقولون يالله خلهم يموتون بسرعه
ابومهند ١٣٩٠
ابومهند ١٣٩٠ عدد التعليقات : 1
منذ يوم
انتاجية العمل لاترتبط بدوام مثلا انتجت عملي كاملا في ساعتين ايش الا يخليني اجلس ٨ ساعات كاملة معناها ٦ ساعات هذي تعتبر هدر للطاقة وهدر للمصروفات والجهد البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي المفروض الموظف ان انهى المطلوب منه الواجب يمشي خلاص يروح يشفلو عمل اضافي عشان يسدد ديونه والتزاماته بدل مايجلس ٦ ساعات عالة بالمكتب لاانتم خليتو يروح يتسبب بعمل اخر ولا انتم اعطيتوه عمل اخر عشان ينجزه

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