ريال مدريد يراقب اللاعبين الأسبان والإنجليز في أمم أوروبا

وكالات (صدى):
يراقب فريق ريال مدريد لاعبين في أمم أوروبا الحالية من أجل التعاقد معهم في المستقبل وركزت على اللاعبين الإسبان والإنجليز.
ويتطلع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لضم أبرز المواهب الإسبانية للفريق، ويراقب عدة لاعبين بعضهم تألق خلال النهائيات الحالية برفقة المنتخب الإسباني.
وتشمل هذه اللائحة المدافع باو توريس لاعب فياريال الذي تتنافس عليه عدة أندية أوروبية، ولاعب مانشستر سيتي فيران توريس، والمهاجم الشاب داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني، وفابيان رويز لاعب نابولي.
وتتضمن القائمة التي يهتم بها ريال مدريد أيضًا الظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا وفريق روما الإيطالي ليوناردو سبينازولا، لكن إصابته خلال لقاء ربع النهائي أوقفت محاولات الفريق الإسباني لضمه.
كما أبدى ريال مدريد أيضًا بالدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي رغم كونه فقد مركزه الأساسي في فريقه ولم يعد يحظى بثقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وقد تكون الفرصة سانحة للفريق الإسباني لضمه.
وأبدى ريال مدريد أيضًا اهتمامه بلاعب وسط منتخب إنجلترا كالفين فيليكس لاعب ليدز يونايتد الذي قدم خلال النهائيات مستوى جيدًا وكان أحد العناصر الأساسية لدى المدرب غاريث ساوثغيت.