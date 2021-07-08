جواز السفر السعودي يحصد المركز الـ 50 في مؤشر عالمي

الرياض (صدى):
تمكن جواز السفر السعودي من أن يحتفظ بمركزه في مؤشر جوازات السفر في الربع الثالث من 2021.
ويصنف المؤشر ترتيب جوازات السفر بحسب قوتها، ويعتمد على رقمين أساسيين وهما عدد الدول التي يتيح جواز السفر دخولها بدون تأشيرة او الحصول على التأشيرة عند الوصول للمطار.
وظل جواز السفر السعودي محتفظًا بمركزه الـ 50، متقدمًا بذلك على العديد من الدول، كما يسمح بدخول 62 دولة بدون تأشيرة مسبقة في زمن جائحة كورونا.
الجدير بالذكر أن المراكز الخمس الأولى في المؤشر كانت من نصيب كل من نيوزيلندا و ألمانيا و إسبانيا وأستراليا "135دولة، وفنلندا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وجمهورية أيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية.
كما ضمت الولايات المتحدة و الإمارات، و السويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك و هنغاريا " 133دولة، ومالطا وسلوفينيا واليونان وسلوفاكيا والمملكة المتحدة "132 دولة.