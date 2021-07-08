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ميسي يواجه نيمار في نهائي كوبا أمريكا

منذ 22 دقيقة
1354
ميسي يواجه نيمار في نهائي كوبا أمريكا

وكالات (صدى):
يواجه لاعب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب منتخب البرازيل، نميار جونيور، في المباراة النهائية التي ستجمع بين الفريقين ببطولة كوبا أمريكا.

وجاء ذلك بعد أن فاز منتخب الأرجنتيني على نظيره الكولومبي في مباراة نصف النهائي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، كما تمكن منتخب البرازيل من الوصول إلى المباراة النهائية بعد تغلبها على بيرو بهدف دون رد.

وكان نيمار قد تمنى في وقت سابق أن تكون المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني لكي يواجه ميسي.

يذكر أن المباراة ستقام دون حضور جماهيري بسبب إجراءات مكافحة كوفيد 19 في البرازيل.

أمريكا
ميسي
ليونيل ميسي
نيمار
كوبا أمريكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

الحمدلله
ليش ماتخططون ترقون الموظفين اللي متاخره ترقياتهم بععدين الجوال اللى عندي مصباح وليس لكم اي حق بخصوصية جوالى
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
بعض النساء للأسف الشديد فيها غباء مو طبيعي طيب اذا انتي تعانين مثلاً من زوجك المشاكل الزوجية خليها بعد الولادة الطلاق أو هنالك تصرف...
واضح*** وصريح***
الله يكتب أجرها ويجزاها خير..

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