ميسي يواجه نيمار في نهائي كوبا أمريكا

وكالات (صدى):
يواجه لاعب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب منتخب البرازيل، نميار جونيور، في المباراة النهائية التي ستجمع بين الفريقين ببطولة كوبا أمريكا.
وجاء ذلك بعد أن فاز منتخب الأرجنتيني على نظيره الكولومبي في مباراة نصف النهائي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، كما تمكن منتخب البرازيل من الوصول إلى المباراة النهائية بعد تغلبها على بيرو بهدف دون رد.
وكان نيمار قد تمنى في وقت سابق أن تكون المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني لكي يواجه ميسي.
يذكر أن المباراة ستقام دون حضور جماهيري بسبب إجراءات مكافحة كوفيد 19 في البرازيل.