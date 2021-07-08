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تعليمات جديدة للمواطنين الراغبين في السفر ودخول المطاعم والمقاهي بروسيا

منذ 46 دقيقة
1510
تعليمات جديدة للمواطنين الراغبين في السفر ودخول المطاعم والمقاهي بروسيا

الرياض (صدى):
نبهت المملكة لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس مواطنيها بالتعليمات التى أصدرتها السلطات الروسية بشأن السفر وإجراءات الدخول في المطاعم والمقاهي.

وذكرت سفارة المملكة في موسكو أنه يمكن الحصول على (QR-Code) والذي تم فرضه مسبقًا من قبل حكومة موسكو لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة وذلك للأشخاص الذي تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح أو التطعيم المكون من جرعة واحدة، والمعتمد في روسيا الاتحادية فقط، من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني لحكومة موسكو التالي:

هنـــا

وأضافت أن ذلك ينطبق على الأشخاص الذين شفوا من المرض والذي لم يمر على اصابتهم أكثر من 6 أشهر.

وشددت على المواطنين القادمين للسياحة بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية من المختبرات والعيادات المعتمدة في روسيا الاتحادية، علمًا بأن صلاحية الفحص 72 ساعة.

المملكة
روسيا
سفارة
السفر
مطاعم
مقاهي
PCR

التعليقات

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أحدث التعليقات

الحمدلله
ليش ماتخططون ترقون الموظفين اللي متاخره ترقياتهم بععدين الجوال اللى عندي مصباح وليس لكم اي حق بخصوصية جوالى
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
بعض النساء للأسف الشديد فيها غباء مو طبيعي طيب اذا انتي تعانين مثلاً من زوجك المشاكل الزوجية خليها بعد الولادة الطلاق أو هنالك تصرف...
واضح*** وصريح***
الله يكتب أجرها ويجزاها خير..

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