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"مايكروسوفت" تدعو مستخدمي "ويندوز" تحديث النظام منعا للاختراق

منذ ساعة
1668
"مايكروسوفت" تدعو مستخدمي "ويندوز" تحديث النظام منعا للاختراق

وكالات (صدى):
دعت شركة مايكروسوفت الأمريكية، مستخدمي نظام تشغيل ‏الأجهزة "ويندوز"، بتثبيت تصحيح أطلقت عليه تسمية "برينت ‏نايتمير"، وذلك تلافيًا لسيطرة القراصنة على الجهاز، نتيجة ‏وجود ثغرة في النظام.‏

‏وقالت الشركة أن المتسلل حال نجاحه في ‏اختراق الجهاز يستطيع أن ينفذ تعليمات برمجة (كودات) عشوائية بفضل ‏قدرته على ولوج النظام، تؤدي إلى عرض البيانات أو تعديلها أو ‏محوها، أو إنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق مستخدم كاملة، مؤكدة أن كل إصدارات نظام التشغيل معرضة للخطر؛ فهي لا ‏تتمتع كلها بعد بتحديث الأمان الملائم.

وأضافت مايكروسوفت أن التحديث لا يشمل فقط "ويندوز 10"، بل كل مستخدمي النسخ القديمة، داعيةً المستخدمين إلى تحديث أنظمتهم فوراً، بما فيها ويندوز 2012 و2016، وصولا إلى نظام ويندوز 7، الذي صدر قبل 13 عامًا.

مايكروسوفت
ويندوز
الاختراق

التعليقات

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أحدث التعليقات

الحمدلله
ليش ماتخططون ترقون الموظفين اللي متاخره ترقياتهم بععدين الجوال اللى عندي مصباح وليس لكم اي حق بخصوصية جوالى
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
بعض النساء للأسف الشديد فيها غباء مو طبيعي طيب اذا انتي تعانين مثلاً من زوجك المشاكل الزوجية خليها بعد الولادة الطلاق أو هنالك تصرف...
واضح*** وصريح***
الله يكتب أجرها ويجزاها خير..

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