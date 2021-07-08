"مايكروسوفت" تدعو مستخدمي "ويندوز" تحديث النظام منعا للاختراق

وكالات (صدى):
دعت شركة مايكروسوفت الأمريكية، مستخدمي نظام تشغيل الأجهزة "ويندوز"، بتثبيت تصحيح أطلقت عليه تسمية "برينت نايتمير"، وذلك تلافيًا لسيطرة القراصنة على الجهاز، نتيجة وجود ثغرة في النظام.
وقالت الشركة أن المتسلل حال نجاحه في اختراق الجهاز يستطيع أن ينفذ تعليمات برمجة (كودات) عشوائية بفضل قدرته على ولوج النظام، تؤدي إلى عرض البيانات أو تعديلها أو محوها، أو إنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق مستخدم كاملة، مؤكدة أن كل إصدارات نظام التشغيل معرضة للخطر؛ فهي لا تتمتع كلها بعد بتحديث الأمان الملائم.
وأضافت مايكروسوفت أن التحديث لا يشمل فقط "ويندوز 10"، بل كل مستخدمي النسخ القديمة، داعيةً المستخدمين إلى تحديث أنظمتهم فوراً، بما فيها ويندوز 2012 و2016، وصولا إلى نظام ويندوز 7، الذي صدر قبل 13 عامًا.