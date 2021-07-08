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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

منذ 12 دقيقة
1338
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 % عند 10825 نقطة (- 134 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ 3 أسابيع، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.8 مليار ريال.

وتراجع سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" بنسبة 2 % عند 108.40 ريال و117.00 ريالا.

وأغلق سهم "الأهلي السعودي" عند 56.40 ريال (- 1 %).

وأنهت أسهم ""بترورابغ" و"جبل عمر" و"السعودية للكهرباء" و"سبكيم العالمية" و"كيان السعودية" و"بنك الرياض"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

في المقابل، تصدر سهم "اتحاد الخليج الأهلية" ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 22.82 ريال، وسط تداولات بلغت 2.85 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 12.14 % من رأس المال بعد استخدام علاوة الإصدار.

وارتفع سهم "بوبا العربية" بنسبة 1 % عند 133.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وصعد سهما "الخريّف" و"أنابيب" بنسبة 3 %.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
رائع جداً اتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. معبي بنزين فُل الفُل ..
4lovex2
هاذي إلي ترفع الراس مو زي بعض الخمج بشوارع كل يوم ناقزتلي مع واحد 😷
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
4lovex2
طيب وش صار على الإثنين إلي سرقوا اكثر من مليون ريال من بيت في الرياض واغتصبوا شغالة انا شفت الخبر ذا زمان قبل شهر...

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