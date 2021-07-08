مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 % عند 10825 نقطة (- 134 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ 3 أسابيع، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.8 مليار ريال.
وتراجع سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" بنسبة 2 % عند 108.40 ريال و117.00 ريالا.
وأغلق سهم "الأهلي السعودي" عند 56.40 ريال (- 1 %).
وأنهت أسهم ""بترورابغ" و"جبل عمر" و"السعودية للكهرباء" و"سبكيم العالمية" و"كيان السعودية" و"بنك الرياض"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
في المقابل، تصدر سهم "اتحاد الخليج الأهلية" ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 22.82 ريال، وسط تداولات بلغت 2.85 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 12.14 % من رأس المال بعد استخدام علاوة الإصدار.
وارتفع سهم "بوبا العربية" بنسبة 1 % عند 133.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
وصعد سهما "الخريّف" و"أنابيب" بنسبة 3 %.