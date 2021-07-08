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القبض على شخصين مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية

منذ ساعة
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القبض على شخصين مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخصين يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عدة مركبات وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

القبض
الشرطة
منطقة الرياض
الجهات الأمنية
مواقع التواصل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130316
منذ 3 دقائق
شخبطوهما ولخبوهما جمعاً معاً ..

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أحدث التعليقات

الحمدلله
ليش ماتخططون ترقون الموظفين اللي متاخره ترقياتهم بععدين الجوال اللى عندي مصباح وليس لكم اي حق بخصوصية جوالى
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
اللهم لا شماتة بس 🤭😹 مع كلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4lovex2
بعض النساء للأسف الشديد فيها غباء مو طبيعي طيب اذا انتي تعانين مثلاً من زوجك المشاكل الزوجية خليها بعد الولادة الطلاق أو هنالك تصرف...
واضح*** وصريح***
الله يكتب أجرها ويجزاها خير..

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