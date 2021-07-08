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وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 27 دقيقة
1566
وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توفر وظائف شاغرة للجنسين لدى مكتب الخدمات المشتركة للمراكز الوطنية للبيئة بالرياض، وذلك لشغلها بنظام التعاقد.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباراه .

كما اشترطت ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة بأسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات، وتوفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ يوم الأحد بتاريخ 01/12/1442هـ الموافق 11/07/2021م ولمدة 5 أيام من تاريخه حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال موقعها الإلكتروني.

 

وظائف
الرياض
البيئة
وزارة البيئة والمياه

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
رائع جداً اتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. معبي بنزين فُل الفُل ..
4lovex2
هاذي إلي ترفع الراس مو زي بعض الخمج بشوارع كل يوم ناقزتلي مع واحد 😷
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
4lovex2
طيب وش صار على الإثنين إلي سرقوا اكثر من مليون ريال من بيت في الرياض واغتصبوا شغالة انا شفت الخبر ذا زمان قبل شهر...

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