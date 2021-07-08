وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توفر وظائف شاغرة للجنسين لدى مكتب الخدمات المشتركة للمراكز الوطنية للبيئة بالرياض، وذلك لشغلها بنظام التعاقد.
وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباراه .
كما اشترطت ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة بأسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات، وتوفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأشارت إلى أن التقديم بدأ يوم الأحد بتاريخ 01/12/1442هـ الموافق 11/07/2021م ولمدة 5 أيام من تاريخه حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال موقعها الإلكتروني.