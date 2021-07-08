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الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات بأن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأشخاص الأصحاء

منذ 57 دقيقة
1688
الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات بأن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأشخاص الأصحاء

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه ‏لا صحة للادعاءات بأن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأشخاص الأصحاء.

قالت الهيئة " انتشرت عدة مقاطع تدعي أن تناول القمح مضربالأمعاء ويمنع امتصاص الطعام ويؤثر على التركيزمما قد يؤدي للاكتئاب كما أنه يحتوي على موادتسبب الإدمان وذلك يعود لاحتوائه على بروتين الجلوتين وحمض الفيتيك"

وأكدت الهيئة أن الجلوتين يعرف بأنه عبارة عن بروتين شائع موجود بشكل طبيعي فيالحبوب بما فيها القمح والشعير والشوفان، ووفقا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقاطع المتداولة وذلك على الأفراد الأصحاء، بالإضافة إلى أن المعلومات التي ذكرها المتحدث لم تكن دقيقة، ولم يتم توضيح تفاصيل الدراسات بشكل صحيح.

وأضافت أن نتائج الدراسات المشار إليها مقتصرة فقط على فئة معينة من الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية ومنهم مرضى السيلياك "حساسية الجلوتين"، أو من لديهم حساسية من القمح، ولم يتم إيجاد أدلة علمية تثبت أن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأفراد الأصحاء. أما فيما يتعلق بحمض الفيتيك فإن وجوده في الأغذية لا يشكل قلق من حدوث نقص في المعادن المذكورة داخل الجسم، وذلك عند اتباع نظام غذائي متنوع المصدر كما يمكن إزالة حمض الفيتيك أو التقليل منه عن طريق نقع الغذاء أو استنباته أو غليه قبل تناوله.

الغذاء والدواء
الشعير
الشوفان
الأصحاء
جلوتين القمح

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
رائع جداً اتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. معبي بنزين فُل الفُل ..
4lovex2
هاذي إلي ترفع الراس مو زي بعض الخمج بشوارع كل يوم ناقزتلي مع واحد 😷
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
4lovex2
طيب وش صار على الإثنين إلي سرقوا اكثر من مليون ريال من بيت في الرياض واغتصبوا شغالة انا شفت الخبر ذا زمان قبل شهر...

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