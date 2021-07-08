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موعد إغلاق بوابة القبول بجامعات وكليات التقنية بالرياض

منذ ساعة
1792
موعد إغلاق بوابة القبول بجامعات وكليات التقنية بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت لجنة القبول بجامعات وكليات التقنية بالرياض، اليوم الخميس، عن موعد إغلاق بوابة القبول للطلاب.

وذكرت اللجنة أنه سيتم إغلاق بوابة القبول للطلاب ظهر يوم السبت 30 ذي القعدة والطالبات ظهر يوم الأحد 1 ذي الحجة القادم.

ويذكر أن بوابة القبول الموحَّد للطلاب في منطقة الرياض تشمل جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية في مدينة الرياض.

الرياض
الطلاب
كليات التقنية
بوابة القبول

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
رائع جداً اتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. معبي بنزين فُل الفُل ..
4lovex2
هاذي إلي ترفع الراس مو زي بعض الخمج بشوارع كل يوم ناقزتلي مع واحد 😷
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
4lovex2
طيب وش صار على الإثنين إلي سرقوا اكثر من مليون ريال من بيت في الرياض واغتصبوا شغالة انا شفت الخبر ذا زمان قبل شهر...

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