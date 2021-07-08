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ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

منذ ساعة
1789
ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

مكة المكرمة (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ(10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

مخالفا
أمن الحج
الإجراءات النظامية
تعليمات الحج
تصريح للحج

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
رائع جداً اتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. معبي بنزين فُل الفُل ..
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
4lovex2
طيب وش صار على الإثنين إلي سرقوا اكثر من مليون ريال من بيت في الرياض واغتصبوا شغالة انا شفت الخبر ذا زمان قبل شهر...
خالد الحربي
ماشاء الله اتمنى التوفيق والسعادة دائماً وأبداً للجميع

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