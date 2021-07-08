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امحق عصبية
منذ 42 دقيقة
199
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التعليقات
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أحدث التعليقات
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الملل
محمد رمضان مثل فيحان عندنا نفس النظاره والسماجه
الملل
عقبال ما تلقي واحد من جماعتهم ويعلقك فوق الوايت يازباله
Reem
الحمد لله علئ كل حال ..الدنيا مليانه بلاوي..
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