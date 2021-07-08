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وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة لحج هذا العام

منذ 21 دقيقة
1393
وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة لحج هذا العام

الرياض (صدى):
اعتمد وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة عبداللطيف آل الشيخ، خطة الوزارة لحج هذا العام 1442هـ.

وتهدف خطة الوزارة إلى تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية والحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام.

ويأتي ذلك في ظل جائحة كورونا وتحوراتها وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن.

 

الحج
وزير الشؤون الإسلامية
الحج والعمرة

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قرم
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