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ضمن ملتقى الإعلام السياحي2021 انطلاق برنامج " التربية السياحية" بعسير 

منذ 13 ساعة
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ضمن ملتقى الإعلام السياحي2021 انطلاق برنامج " التربية السياحية" بعسير 

حسين العلي (صدى):
ينطلق الاسبوع القادم برنامج " التربية السياحية" ضمن ملتقى الإعلام السياحي 2021 وفق رؤية  المملكة 2030 الذي تنظمه جمعية الإعلام السياحي بالتعاون مع غرفة أبها  ، ذلك على مدار ٣ أيام ، يستهدف البرنامج العاملين في القطاع السياحي والمهتمين بالإرشاد السياحي بالإضافة إلى التنمية السياحية وطلاب الجامعة في التخصصات السياحية والإعلامية، والمرشدين السياحيين والعاملين في القطاع السياحي والمهتمين بالتنمية السياحية والبيئية.

من جانبه تحدث الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران مؤكداً على أن الإعلام يلعب دورا هاما في كافة المجتمعات ، وهنا يبرز دور الإعلام السياحي الذي  يعد من أنماط الاتصال بمفهومه الشامل ويعبر عن الأنشطة الاتصالية التي  تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة لتزويد السائح بالمعلومات الوافية للمناشط السياحية ، بذلك يعد بوصفه نشاطاً معلوماتياً في المقام الأول، تسعى كل برامجه تقريباً للترويج السياحي بكافة مناطق المملكة ومنها منطقة عسير التي يمثل لها هذا النشاط أهمية كبرى للتسويق والترويج لها في هذه المجالات السياحية والإيواء لما تمتلكه من أماكن سياحية وتراثية وطبيعية وأجواء مناخية معتدلة، مما جعلها وجهة سياحية رئيسية على مدار العام للزوار من مختلف مدن ومناطق المملكة و كذلك الزوار الوافدين لها من دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية والعالمية.

موضحاً أن غرفة أبها بالتعاون مع جمعية الإعلام السياحي تسعى لتنظيم عدد من  الفعاليات والندوات والملتقيات والبرامج التدريبية في مجالات  (السياحة والضيافة والإعلام والتوعية). لأبناء وبنات منطقة عسير،  وذلك بهدف توفير الفرص الوظيفية لهم في المجالات سالفة الذكر ، كذلك توعية المجتمع بأهمية السياحة ودور الإيواء بالمنطقة .

في نفس الإطار أشار الأستاذ خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي موضحاً إن  البرنامج يشمل تنمية اتجاهات حب الوطن والمحافظة على الهوية الثقافية و الاسهام في عمليات التنمية السياحية وتنمية اتجاهات العمل في القطاع السياحي والتعرف على تراث الوطن ومكتسباته واكتساب مهارات التعامل مع السائحين وواقع التربية السياحية في المملكة (ارقام واحصاءات) والأنماط السياحية المختلفة وعلاقتها برؤية المملكة 2030و التربية السياحية والقيم اللازمة للعاملين في القطاع السياحي والإعلام السياحي. وسمات الخدمات المقدمة للسائح والتجربة السياحية والعوامل المؤثرة فيها مع إبراز مهارات المرشد السياحي والسياحة الميسرة (تجارب عالمية رائدة)و أبرز التحديات التي تواجه المرشد السياحي أثناء عمله ، .ويشمل ذلك تطبيق عملي في المتاحف والمنتزهات والأسواق التراثية.

واختتم آل دغيم تصريحه معبراً عن اعتزازه بالشراكة مع غرفة أبها لتحقيق أهداف مشتركة في تطوير القطاع السياحي وتعزيز التنمية السياحية بالمنطقة ..

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الملل
محمد رمضان مثل فيحان عندنا نفس النظاره والسماجه
الملل
عقبال ما تلقي واحد من جماعتهم ويعلقك فوق الوايت يازباله
Reem
الحمد لله علئ كل حال ..الدنيا مليانه بلاوي..

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