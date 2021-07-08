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الشوكولاتة البيضاء تساعد في إنقاص الوزن

منذ ساعة
1777
الشوكولاتة البيضاء تساعد في إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أن الشوكولاتة البيضاء يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتنظيم مستوى السكر في الدم.

ونُشرت الدراسة في اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية (FASEB)، حيث وجد الباحثون فوائد فقدان الوزن والتحكّم في مرض السكري من خلال استهلاك هذا النوع من الشوكولاتة.

وتضمنت الدراسة اثنتان من أبرز نتائج الدراسة انخفاض نسبة الغلوكوز الصائم بسبب تناول الشوكولاتة في الصباح وعدم حدوث زيادة ملحوظة في الوزن، على الرغم من استهلاك كمية منها.

وتبين من نتائج الدراسة أن تناول الشوكولاتة في الصباح أو الليل لم يسبّب زيادة في الوزن، وأن تناولها في الصباح أو المساء قد يؤثر في الجوع والشهية.

كما اتضح أن تناول الشوكولاتة خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وخفض مستويات السكر في الدم.

 

مرض السكري
إنقاص الوزن
الشوكولاتة

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الملل
محمد رمضان مثل فيحان عندنا نفس النظاره والسماجه
الملل
عقبال ما تلقي واحد من جماعتهم ويعلقك فوق الوايت يازباله
Reem
الحمد لله علئ كل حال ..الدنيا مليانه بلاوي..

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