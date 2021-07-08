الشوكولاتة البيضاء تساعد في إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أن الشوكولاتة البيضاء يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتنظيم مستوى السكر في الدم.
ونُشرت الدراسة في اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية (FASEB)، حيث وجد الباحثون فوائد فقدان الوزن والتحكّم في مرض السكري من خلال استهلاك هذا النوع من الشوكولاتة.
وتضمنت الدراسة اثنتان من أبرز نتائج الدراسة انخفاض نسبة الغلوكوز الصائم بسبب تناول الشوكولاتة في الصباح وعدم حدوث زيادة ملحوظة في الوزن، على الرغم من استهلاك كمية منها.
وتبين من نتائج الدراسة أن تناول الشوكولاتة في الصباح أو الليل لم يسبّب زيادة في الوزن، وأن تناولها في الصباح أو المساء قد يؤثر في الجوع والشهية.
كما اتضح أن تناول الشوكولاتة خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وخفض مستويات السكر في الدم.