وست بروميتش يضع مبلغ ضخم للتخلي عن بيريرا للهلال

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي خالد القحطاني عن تقديم الهلال، عرضًا رسميًا إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، للتعاقد مع جناحه البرازيلي ماثيوس بيريرا.
وقال القحطاني أن إدارة الفريق الإنجليزي، طلبت من الهلال، مبلغ يقدر بـ20 مليون يورو "89 مليون ريال سعودي"، للتخلي عن بيريرا، في الصيف الحالي، مبينا أن العديد من الأندية الإنجليزية، الصاعدة حديثًا إلى البريميرليج، بالإضافة لبعض الفرق البرتغالية، تنافس الهلال، على النجم البرازيلي.
ويرى مسؤولو الهلال، أن بيريرا، بمثابة صفقة الموسم المدوية، نظرًا لإمكانياته الفنية الكبيرة، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز "الجناح الأيمن، صانع الألعاب، الجناح الأيسر".