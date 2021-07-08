نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وست بروميتش يضع مبلغ ضخم للتخلي عن بيريرا للهلال

منذ 55 دقيقة
2362
وست بروميتش يضع مبلغ ضخم للتخلي عن بيريرا للهلال

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي خالد القحطاني عن تقديم الهلال، عرضًا رسميًا إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، للتعاقد مع جناحه البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وقال القحطاني أن إدارة الفريق الإنجليزي، طلبت من الهلال، مبلغ يقدر بـ20 مليون يورو "89 مليون ريال سعودي"، للتخلي عن بيريرا، في الصيف الحالي، مبينا أن العديد من الأندية الإنجليزية، الصاعدة حديثًا إلى البريميرليج، بالإضافة لبعض الفرق البرتغالية، تنافس الهلال، على النجم البرازيلي.

ويرى مسؤولو الهلال، أن بيريرا، بمثابة صفقة الموسم المدوية، نظرًا لإمكانياته الفنية الكبيرة، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز "الجناح الأيمن، صانع الألعاب، الجناح الأيسر".

الهلال
أخبار الهلال
وست بروميتش
بيريرا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
وش لك فيها طويله ولا قصيره!!! عجبي من بعض الناس
واضح*** وصريح***
محاولة فاشلة للقيام بمهاجمة ونطح السفينة..
واضح*** وصريح***
محاولة فاشلة للقيام بمهاجمة ونطح السفينة..
ناصر
طيب والي جاته كارونا قبل 4 اسابيع متى يطعم الثانية
واضح*** وصريح***
لقد عاقبهم العقاب الشديد..

أخر الأخبار

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة لحج هذا العام
وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة لحج هذا العام
منذ 21 دقيقة 1385
شرطة مكة: القبض على 5 مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود لإرتكابهم عددًا من الجرائم
شرطة مكة: القبض على 5 مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود لإرتكابهم عددًا من الجرائم
منذ 30 دقيقة 1510
قصة الطفلة اليمنية أصيلة التي توفيت على يد والدها
قصة الطفلة اليمنية أصيلة التي توفيت على يد والدها
منذ 36 دقيقة 1799
بالفيديو.. بطل مسلسل "رشاش": ليس له علاقة بالقصة الأساسية
بالفيديو.. بطل مسلسل "رشاش": ليس له علاقة بالقصة الأساسية
منذ 40 دقيقة 729
الشوكولاتة البيضاء تساعد في إنقاص الوزن
الشوكولاتة البيضاء تساعد في إنقاص الوزن
منذ 45 دقيقة 1692
الجامعة الإسلامية تعلن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين للوظائف الصحية
الجامعة الإسلامية تعلن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين للوظائف الصحية
منذ 50 دقيقة 1805
وست بروميتش يضع مبلغ ضخم للتخلي عن بيريرا للهلال
وست بروميتش يضع مبلغ ضخم للتخلي عن بيريرا للهلال
منذ 55 دقيقة 2362
شرطي يعاقب شبان على طريقته
شرطي يعاقب شبان على طريقته
منذ ساعة 485
مفحط متهور يدهس الحضور
مفحط متهور يدهس الحضور
منذ ساعة 461
سبحان من انجاه
سبحان من انجاه
منذ ساعة 545