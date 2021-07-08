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تنفيذ حد الحرابة في مواطن قام بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها بجدة

منذ 16 دقيقة
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تنفيذ حد الحرابة في مواطن قام بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها بجدة

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – سعودي الجنسية – بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها / أمير علي – هندي الجنسية - ، وسلب ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني/ فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله - اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنفيذ حكم القتل
وزارة الداخلية
محافظة جدة
السطو المسلح

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5280
منذ 5 دقائق
الحمد لله اللذي عافانا مما ابتلاهم.

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أحدث التعليقات

قرم
كل شي تصدقونه!!!!
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله اللذي عافانا مما ابتلاهم.
باحث
اخذوا منه رسوم الرخص للنساء اللاتي نصب عليهن : رسوم الدراسة وقيمة الكشف ورسوم الرخص لمدة عشر سنوات لكل واحدة منهن
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. الخطأ على المره بنسبة 100 % لرجوعها للخلف والدعم باالدعامية الخلفيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المسأله تطورت واجد ..

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