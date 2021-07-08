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طريقة بسيطة للتخلص من الوزن الزائد بدون تمارين رياضية قاسية

منذ ساعتين
2028
طريقة بسيطة للتخلص من الوزن الزائد بدون تمارين رياضية قاسية

أميرة خالد (صدى):
يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن ودهون الخصر، ويسعون إلى التخلص من الوزن الزائد لكن بعيدا عن الأنظمة الغذائية القاسية أو التمارين الرياضية غير المناسبة.

قالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، أخصائية التغذية الروسية، أنه يمكن للشخص التخلص من الوزن الزائد دون الحمية أو تمارين رياضية، مبينة أنه يجب الحصول على قسط كاف من النوم. لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول. كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط بتناول الطعام وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت على ضرورة إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي، لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيا في الأمعاء وتخفف الشعور بالجوع، ومن المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2-1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

الوزن الزائد
تمارين رياضية
الشهية هرمونات

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أحدث التعليقات

قرم
كل شي تصدقونه!!!!
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله اللذي عافانا مما ابتلاهم.
باحث
اخذوا منه رسوم الرخص للنساء اللاتي نصب عليهن : رسوم الدراسة وقيمة الكشف ورسوم الرخص لمدة عشر سنوات لكل واحدة منهن
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. الخطأ على المره بنسبة 100 % لرجوعها للخلف والدعم باالدعامية الخلفيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المسأله تطورت واجد ..

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