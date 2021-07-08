طريقة بسيطة للتخلص من الوزن الزائد بدون تمارين رياضية قاسية

أميرة خالد (صدى):
يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن ودهون الخصر، ويسعون إلى التخلص من الوزن الزائد لكن بعيدا عن الأنظمة الغذائية القاسية أو التمارين الرياضية غير المناسبة.
قالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، أخصائية التغذية الروسية، أنه يمكن للشخص التخلص من الوزن الزائد دون الحمية أو تمارين رياضية، مبينة أنه يجب الحصول على قسط كاف من النوم. لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول. كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط بتناول الطعام وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن، وفقا لروسيا اليوم.
وأكدت على ضرورة إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي، لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيا في الأمعاء وتخفف الشعور بالجوع، ومن المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2-1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.