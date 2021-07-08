وزارة الدفاع تعلن 46 وظيفة متنوعة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية عن طرح 46 وظيفة متنوعة (هندسية ،وفنية و حرفية وعمالية ) بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة .
وأوضحت الوزارة المستندات المطلوبة وهي السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات ومشهد التأمينات إن وجدت، مبينة أن المرشح لاحد الوظائف يمنح زيادة25% من الأجر مقابل العمل 8 ساعات و6 أيام في الأسبوع.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس ،وسيتتهي بعد أسبوعين من تاريخه ،ويمكن التقديم عبر رابط الوزارة [email protected]