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وزارة الدفاع تعلن 46 وظيفة متنوعة شاغرة

منذ 59 دقيقة
2094
وزارة الدفاع تعلن 46 وظيفة متنوعة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية عن طرح 46 وظيفة متنوعة (هندسية ،وفنية و حرفية وعمالية ) بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة .

وأوضحت الوزارة المستندات المطلوبة وهي السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات ومشهد التأمينات إن وجدت، مبينة أن المرشح لاحد الوظائف يمنح زيادة25% من الأجر مقابل العمل 8 ساعات و6 أيام في الأسبوع.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس ،وسيتتهي بعد أسبوعين من تاريخه ،ويمكن التقديم عبر رابط الوزارة [email protected]

وزارة الدفاع
المنشآت العسكرية
وظيفة متنوعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

Mm
ايش فيك حتى تسبب لي غل.. شي يضحك
ابوسامي
زكري والله مادري وين رايحين يالله لطفك زمن الرويبضة
مطر الاسود
ارادت ان تهين الرجل ضمنا لكن لم يخطر على بالها ان الكلاب على اشباهها تقع
حسين محمد
هل استطيع العيش بأمان انا واطفالي في منزل قابل للسقوط
ابوعبدالله الحمود
جزاها الله خير وبيض الله وجهها

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