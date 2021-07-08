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القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض

منذ 49 دقيقة
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القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالله بن محمد بن مبارك دعله - سعودي الجنسية - على قتل / عبدالله ابن مبارك بن عبدالله الدوسري- سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن محمد بن مبارك دعله - سعودي الجنسية - اليوم الخميس بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
الرياض
القصاص
تنفيذ حكم

التعليقات

راكان الجهني p1a2l3e@
راكان الجهني [email protected] عدد التعليقات : 252
منذ دقيقتين
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أحدث التعليقات

Mm
ايش فيك حتى تسبب لي غل.. شي يضحك
ابوسامي
زكري والله مادري وين رايحين يالله لطفك زمن الرويبضة
مطر الاسود
ارادت ان تهين الرجل ضمنا لكن لم يخطر على بالها ان الكلاب على اشباهها تقع
حسين محمد
هل استطيع العيش بأمان انا واطفالي في منزل قابل للسقوط
ابوعبدالله الحمود
جزاها الله خير وبيض الله وجهها

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