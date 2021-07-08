توضيح من هيئة الزكاة عن أنظمة الفوترة الالكترونية

الرياض (صدى):
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الفوترة الالكترونية هي إجراء الكتروني يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير الورقية إلى عملية الكترونية تسمح بتبادل الفواتير والاشعارات المدينة والدائنة.
وأضافت الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.
وأشارت الهيئة إلى أن الاشعارات الإلكترونية هي الاشعارات الدائمة والمدينة الناتجة عن التعديلات على الفاتورة الإلكترونية ويجب إصدارها بشكل إلكتروني، مبينة أن أنظمة الفوترة الالكترونية هي الأجهزة والأنظمة والتطبيقات الالكترونية. التي تقوم بإصدار الفواتير والاشعارات الالكترونية وحفظها لدى المنشأة.