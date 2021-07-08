نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توضيح من هيئة الزكاة عن أنظمة الفوترة الالكترونية

منذ 31 دقيقة
1489
توضيح من هيئة الزكاة عن أنظمة الفوترة الالكترونية

الرياض (صدى):
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الفوترة الالكترونية هي إجراء الكتروني يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير الورقية إلى عملية الكترونية تسمح بتبادل الفواتير والاشعارات المدينة والدائنة.

وأضافت الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاشعارات الإلكترونية هي الاشعارات الدائمة والمدينة الناتجة عن التعديلات على الفاتورة الإلكترونية ويجب إصدارها بشكل إلكتروني، مبينة أن أنظمة الفوترة الالكترونية هي الأجهزة والأنظمة والتطبيقات الالكترونية. التي تقوم بإصدار الفواتير والاشعارات الالكترونية وحفظها لدى المنشأة.

الفوترة الإلكترونية
هيئة الزكاة
أنظمة الفوترة الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
كل شي تصدقونه!!!!
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله اللذي عافانا مما ابتلاهم.
باحث
اخذوا منه رسوم الرخص للنساء اللاتي نصب عليهن : رسوم الدراسة وقيمة الكشف ورسوم الرخص لمدة عشر سنوات لكل واحدة منهن
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. الخطأ على المره بنسبة 100 % لرجوعها للخلف والدعم باالدعامية الخلفيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المسأله تطورت واجد ..

أخر الأخبار

شرطي يعاقب شبان على طريقته
شرطي يعاقب شبان على طريقته
منذ 9 ثواني 0
مفحط متهور يدهس الحضور
مفحط متهور يدهس الحضور
منذ 5 دقائق 58
سبحان من انجاه
سبحان من انجاه
منذ 10 دقائق 68
تنفيذ حد الحرابة في مواطن قام بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها بجدة
تنفيذ حد الحرابة في مواطن قام بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها بجدة
منذ 15 دقيقة 1531
بالفيديو.. ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية على طريق الحرمين
بالفيديو.. ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية على طريق الحرمين
منذ 21 دقيقة 1425
توضيح من هيئة الزكاة عن أنظمة الفوترة الالكترونية
توضيح من هيئة الزكاة عن أنظمة الفوترة الالكترونية
منذ 31 دقيقة 1489
شين وقوي عين
شين وقوي عين
منذ ساعة 329
امرأة تتعرض لسقوط مؤلم بسبب مراهق
امرأة تتعرض لسقوط مؤلم بسبب مراهق
منذ ساعة 413
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
منذ ساعة 333
القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
منذ ساعة 2584