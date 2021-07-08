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زينب العسكري تنفي انفصالها عن زوجها بطريقتها الخاصة

منذ 54 دقيقة
1176
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زينب العسكري تنفي انفصالها عن زوجها بطريقتها الخاصة

أميرة خالد (صدى):
أظهرت مجموعة من الصور الفنانة البحرينية زينب العسكري وهي برفقة عائلتها، حيث يعتبر هذا هو الظهور الأول لزوج الفنانة زينب مع بناتها.

ونفت الفنانة زينب العسكري من خلال هذه الصور، انفصالها عن زوجها، حيث لاحظت أن هذه الأخبار تم تداولها في الأيام الأخيرة.

كما نفى زوجها انفصالهما من خلال تسجيل صوتي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص زوج زينب العسكري على الدعاء لها ودعمها معنوياً والوقوف بجانبها من خلال بعض الكلمات الإيجابية، والتي أكد من خلالها أنها مجرد شدة وسوف تنتهي منها قريبًا وأنها ستعود لمنزلها قريباً.

 

زينب العسكري
انفصال
زوج زينب العسكري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14597
منذ دقيقتين
يبي ولد ما عاجبينه الزين والغلا والحلا يا دافع البلا

بس يتوافق على الحملة ترجع المياه لمساكنها

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ليحظى برعاية كريمة
د محمد ماجد بخش
مش حيحصل حاجة لو حكموا عليهما بسنتين في الثلاجة جزءا وفاقا
د محمد ماجد بخش
يبي ولد ما عاجبينه الزين والغلا والحلا يا دافع البلا بس يتوافق على الحملة ترجع المياه لمساكنها
د محمد ماجد بخش
بزونة & وقطو
ابو محمد 😎 ✍️
من افعال طواغيت ايران ، اهلكهم الله واذلهم .. آمين .. .. اترك عنك محاولة تغطية الشمس بغرباال ..

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