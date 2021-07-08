زينب العسكري تنفي انفصالها عن زوجها بطريقتها الخاصة

أميرة خالد (صدى):
أظهرت مجموعة من الصور الفنانة البحرينية زينب العسكري وهي برفقة عائلتها، حيث يعتبر هذا هو الظهور الأول لزوج الفنانة زينب مع بناتها.
ونفت الفنانة زينب العسكري من خلال هذه الصور، انفصالها عن زوجها، حيث لاحظت أن هذه الأخبار تم تداولها في الأيام الأخيرة.
كما نفى زوجها انفصالهما من خلال تسجيل صوتي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحرص زوج زينب العسكري على الدعاء لها ودعمها معنوياً والوقوف بجانبها من خلال بعض الكلمات الإيجابية، والتي أكد من خلالها أنها مجرد شدة وسوف تنتهي منها قريبًا وأنها ستعود لمنزلها قريباً.