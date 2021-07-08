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محمد رمضان يثير غضب الكويتين بعد صور له مع حفيدات صدام حسين وإشادته به

منذ 19 دقيقة
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محمد رمضان يثير غضب الكويتين بعد صور له مع حفيدات صدام حسين وإشادته به

خالد الظفيري (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان حالة من الغضب بين الجمهور الكويتي بعد نشره صوراً له أثناء تلبيته دعوة حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة

وشارك رمضان جمهوره صورة له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق قائلاً: "في ضيافة حفيدة صدام حسين"، ولكنه بعد دقائق قام بحذفها على الفور بعدما تعرض إلى هجوم حاد.

وعلقت حرير على الزيارة، ونشرت صورة تجمعهما على "إنستغرام"، قائلةً: "نمبر وان... نورت يا بطل وخليك ثابت... محمد رمضان... حرير حسين كامل... حفيدة صدام".

ونشر رمضان رسالتها له مجدداً ولكن فقط عبر خاصية القصص المصورة بتطبيق "إنستغرام"، حتى يضمن عدم كتابة أي تعليقات هجومية، وأرفق المنشور الخاص بها بأغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى للفنان المثير للجدل، بل أثار حديثه عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، منذ فترة طويلة أزمة اضطرته أيضاً إلى أن يتبرأ منه.

 

صدام حسين
الغضب
محمد رمضان
حرير حسين كامل
الجمهور الكويتي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14597
منذ 5 دقائق
بزونة & وقطو

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ليحظى برعاية كريمة
د محمد ماجد بخش
مش حيحصل حاجة لو حكموا عليهما بسنتين في الثلاجة جزءا وفاقا
د محمد ماجد بخش
يبي ولد ما عاجبينه الزين والغلا والحلا يا دافع البلا بس يتوافق على الحملة ترجع المياه لمساكنها
د محمد ماجد بخش
بزونة & وقطو
ابو محمد 😎 ✍️
من افعال طواغيت ايران ، اهلكهم الله واذلهم .. آمين .. .. اترك عنك محاولة تغطية الشمس بغرباال ..

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