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السعادة في أبسط صورها
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أحدث التعليقات
Mm
ايش فيك حتى تسبب لي غل.. شي يضحك
ابوسامي
زكري والله مادري وين رايحين يالله لطفك زمن الرويبضة
مطر الاسود
ارادت ان تهين الرجل ضمنا لكن لم يخطر على بالها ان الكلاب على اشباهها تقع
حسين محمد
هل استطيع العيش بأمان انا واطفالي في منزل قابل للسقوط
ابوعبدالله الحمود
جزاها الله خير وبيض الله وجهها
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