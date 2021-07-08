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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

منذ 14 دقيقة
1281
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

الرياض (صدى):
تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية (360) ألف طن قمح للتوريد خلال شهر أكتوبر 2021. وصرح معالي المحافظ أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (6) بواخر بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1.2) مليون طن.

ميناء جدة الإسلامي
ميناء الملك عبدالعزيز
المؤسسة العامة للحبوب
قمح

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
صار انفجار يالحبيب و أنت تقول حريق بسيط
ابو محمد 😎 ✍️
الفكه منها ابرك من لاماهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يالهول الجريمه ، ياكبرها كبرااااه .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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