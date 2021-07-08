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كتاب جديد يكشف تحدث ترامب عن هتلر بطريقة غير مسبوقة

منذ 23 دقيقة
1383
كتاب جديد يكشف تحدث ترامب عن هتلر بطريقة غير مسبوقة

واشنطن (صدى):
كشف كتاب جديد يصدر في 13 يوليو لصحفي في "وول ستريت جورنال" عن قول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قوله خلال زيارة رسمية إلى فرنسا في 2018 بإنّ أدولف هتلر "فعل الكثير من الأمور الحسنة"، وقد نفى ترامب قوله هذه العبارة.

وأكد الصحفي الأمريكي مايكل بيندر خلال كتابه وعنوانه "بصراحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات أنّ الرئيس السابق قال هذا الكلام الإيجابي عن هتلر خلال "درس مرتجل في التاريخ" قدّمه لترامب يومها كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك جون كيلي.

وبحسب الكتاب فإنّ كيلي، الجنرال السابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، ذكّر ترامب إلى أيّ جانب كانت كل دولة تقف خلال النزاع" كما شرح له كيف أنّ "الحرب العالمية الأولى قادت إلى الحرب العالمية الثانية، وكذلك عن جميع الفظائع (التي ارتكبها) هتلر".

وصعق كيلي بما قاله ترامب عن الفوهرر وقال له إنّه مخطئ، لكنّ ترامب ظلّ على موقفه" وراح يدافع عنه بالحديث عن النهضة الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا بقيادة الحزب النازي في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال بيندر في كتابه إنّ ترامب "لديه جهل فظيع بالتاريخ" ولا سيّما بفصوله التي تتعلّق بالعبودية وبالفصل العنصري في الولايات المتحدة.

فرنسا
هتلر
ترامب
زيارة رسمية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يالهول الجريمه ، ياكبرها كبرااااه .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سلطان
قبح الله وجهك لنا ماانتبهت لصورة اللي خلفك اعتقد عقيدتك ماش لكن نسأل الله ان يعجل بهدايتك وان ابيت ان الله يسلط عليك مرض...
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وادبغوه ..

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