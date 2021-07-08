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 افتتاح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس بإربد

منذ 10 ساعات
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 افتتاح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس بإربد

عطاالله العمراني (صدى):
بحضور معالي مندوب صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – يحفظه الله - الدكتور فراس الهواري وزير الصحة، وسعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية تم افتتاح المركز السعودي للعلاج بالأشعة .

ويعد هذا المركز للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي والذي تم تمويله بمنحة كريمة من الصندوق السعودي للتنمية بلغت 50 مليون وربع المليون ريال سعودي، وليأتي هذا المشروع، وهذا الإنجاز في هذا الصرح الصحي؛ تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات السعودية الأردنية، وبتوجيهات من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله-، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله – يحفظهما الله-.

وقد تم ولله الحمد تزويد هذا المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، إذ سيُمكن هذا المشروع من تقديم كافة المعالجات لمرضى السرطان عن طريق الأشعة وليكون مركزاً علاجياً شمولياً لكافة التخصصات الطبية من خلال تقديم الخدمات الصحية المتطورة والمتكاملة في مناطق الشمال وعلى مستوى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ولا شك بأن الصندوق السعودي للتنمية يعد شريكاً تنموياً أساسياً في الأردن إذ قدمت المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر الصندوق السعودي للتنمية منحاً وقروضاً وصلت في مجموعها إلى ثمانية مليارات ريال، ولا يزال للصندوق بصماته الواضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية والتي عملت على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، حيث تعد الأردن من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال المنح والقروض الميسرة خلال السنوات الماضية.

وتوزعت المشاريع التي تبنى إقامتها الصندوق السعودي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على عدة قطاعات رئيسة وحيوية ومنها، التعليم، والصحة، والبنى التحتية، والطرق، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية وغيرها من القطاعات الهامة، اذ تم إنجاز العديد من تلك المشاريع على أرض الواقع في عدة مناطق من المملكة فعلياً، فيما يجري العمل على إنجاز مجموعة أخرى من المشاريع حالياً تقدر قيمتها بـ 3 مليارات ريال، وسترى النور تباعاً بمشيئة الله. "

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ليحظى برعاية كريمة
د محمد ماجد بخش
مش حيحصل حاجة لو حكموا عليهما بسنتين في الثلاجة جزءا وفاقا
د محمد ماجد بخش
يبي ولد ما عاجبينه الزين والغلا والحلا يا دافع البلا بس يتوافق على الحملة ترجع المياه لمساكنها
د محمد ماجد بخش
بزونة & وقطو
ابو محمد 😎 ✍️
من افعال طواغيت ايران ، اهلكهم الله واذلهم .. آمين .. .. اترك عنك محاولة تغطية الشمس بغرباال ..

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