زوجان يحتفظان بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين

واشنطن (صدى):
في واقعة غريبة، قام زوجان بالاحتفاظ بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين في ضاحية ريتشموند بولاية فيرجينيا.
وتمكنت الشرطة الأميركية من العثور على جثة الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، في ثلاجة والديه، حيث ثبت أنهما يحتفظان بالجثة منذ وفاة الطفل قبل عامين.
تعود التفاصيل عندما تلقت الشرطة بلاغا من أحد معارف الوالدين أخبرها فيه أن جثة الطفل إيليل أدون ويفر الذي توفي قبل سنتين ربما تكون مخبأة في مكان ما بمنزلهما ،وفور وصولها للمنزل، عثرت قوات الشرطة بالفعل على جثة الطفل داخل ثلاجة المنزل، لتقوم بالقبض على والديه كاسين ويفر (49 عاما)، ودينا ويفر (48 عاما) على الفور.ط، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتخضع الجثة في الوقت الحالي للتشريح، ولم يتم الكشف بعد عن سبب وطريقة الوفاة، وتم توجيه تهم التآمر لإخفاء جثة وعدم تقديم المساعدة للطفل للوالدين، لحين ظهور نتيجة التشريح.
وأشارت الزوجة خلال التحقيقات إلى أنها تعرضت للكثير من الإساءة الجسدية والعقلية على يد زوجها طوال سنوات زواجهما، مضيفة أنها لم تتصل بالشرطة عند وفاة طفلها بسبب ضرب كاسين لها، لكنها لم تذكر في التحقيق كيف مات إيليل.