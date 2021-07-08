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زوجان يحتفظان بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين

منذ ساعة
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زوجان يحتفظان بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين

واشنطن (صدى):
في واقعة غريبة، قام زوجان بالاحتفاظ بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين في ضاحية ريتشموند بولاية فيرجينيا.

وتمكنت الشرطة الأميركية من العثور على جثة الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، في ثلاجة والديه، حيث ثبت أنهما يحتفظان بالجثة منذ وفاة الطفل قبل عامين.

تعود التفاصيل عندما تلقت الشرطة بلاغا من أحد معارف الوالدين أخبرها فيه أن جثة الطفل إيليل أدون ويفر الذي توفي قبل سنتين ربما تكون مخبأة في مكان ما بمنزلهما ،وفور وصولها للمنزل، عثرت قوات الشرطة بالفعل على جثة الطفل داخل ثلاجة المنزل، لتقوم بالقبض على والديه كاسين ويفر (49 عاما)، ودينا ويفر (48 عاما) على الفور.ط، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتخضع الجثة في الوقت الحالي للتشريح، ولم يتم الكشف بعد عن سبب وطريقة الوفاة، وتم توجيه تهم التآمر لإخفاء جثة وعدم تقديم المساعدة للطفل للوالدين، لحين ظهور نتيجة التشريح.

وأشارت الزوجة خلال التحقيقات إلى أنها تعرضت للكثير من الإساءة الجسدية والعقلية على يد زوجها طوال سنوات زواجهما، مضيفة أنها لم تتصل بالشرطة عند وفاة طفلها بسبب ضرب كاسين لها، لكنها لم تذكر في التحقيق كيف مات إيليل.

جثة
الثلاجة
زوجان
ولاية فيرجينيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130302
منذ 50 دقيقة
مجرمون ، لا غرابة مما يفعلون ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14599
منذ 6 دقائق
مش حيحصل حاجة لو حكموا عليهما بسنتين في الثلاجة جزءا وفاقا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ليحظى برعاية كريمة
د محمد ماجد بخش
مش حيحصل حاجة لو حكموا عليهما بسنتين في الثلاجة جزءا وفاقا
د محمد ماجد بخش
يبي ولد ما عاجبينه الزين والغلا والحلا يا دافع البلا بس يتوافق على الحملة ترجع المياه لمساكنها
د محمد ماجد بخش
بزونة & وقطو
ابو محمد 😎 ✍️
من افعال طواغيت ايران ، اهلكهم الله واذلهم .. آمين .. .. اترك عنك محاولة تغطية الشمس بغرباال ..

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