نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"موانئ" تعلن عن فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض

منذ 38 دقيقة
1570
"موانئ" تعلن عن فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" من خلال اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص عن فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في ثمان موانئ سعودية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الموانئ، ورفع تنافسية موانئ السعودية إقليميًا وعالميًا ، وذلك ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتتمثل هذه الفرص الواعدة في عقود إسناد بصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لتطوير وتشغيل المحطات في كلٍ من: ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء رأس الخير، ميناء جازان، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، ميناء الجبيل التجاري، لتقديم خدمات مختلفة تشمل: الحاويات، البضائع العامة، البضائع السائبة، بضائع الدحرجة، الركاب، المواشي.

وتُعد هذه العقود المستقبلية استمرارًا لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأصول في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.

ودعت الهيئة العامة للموانئ جميع الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالاستثمار في هذه المحطات إلى التسجيل وإبداء الرغبة بالمشاركة عبر الرابط .

موانئ
فرص استثمارية
قطاع النقل
الهيئة العامة للموانئ

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يالهول الجريمه ، ياكبرها كبرااااه .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سلطان
قبح الله وجهك لنا ماانتبهت لصورة اللي خلفك اعتقد عقيدتك ماش لكن نسأل الله ان يعجل بهدايتك وان ابيت ان الله يسلط عليك مرض...
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وادبغوه ..

أخر الأخبار

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح
منذ 13 دقيقة 1272
انخفاض أسعار النفط مع انتشار "دلتا"
انخفاض أسعار النفط مع انتشار "دلتا"
منذ 18 دقيقة 1482
كتاب جديد يكشف تحدث ترامب عن هتلر بطريقة غير مسبوقة
كتاب جديد يكشف تحدث ترامب عن هتلر بطريقة غير مسبوقة
منذ 23 دقيقة 1379
إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة
إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة
منذ 33 دقيقة 1689
"موانئ" تعلن عن فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض
"موانئ" تعلن عن فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض
منذ 38 دقيقة 1570
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 43 دقيقة 1601
زوجان يحتفظان بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين
زوجان يحتفظان بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين
منذ 53 دقيقة 744
ضبط شخص نصب على 7 نساء بمزاعم استخراجه رخص قيادة
ضبط شخص نصب على 7 نساء بمزاعم استخراجه رخص قيادة
منذ ساعة 1956
الموارد البشرية تخطط لإطلاق "نظام الحضور الذكي"
الموارد البشرية تخطط لإطلاق "نظام الحضور الذكي"
منذ ساعة 2297
4 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري
4 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري
منذ ساعة 1739