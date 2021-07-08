نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

4 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

منذ ساعة
1786
4 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

ريم عبدالعزيز (صدى):
واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تنفيذ حملتها التوعوية للوقاية من الإصابة بضربات الحرارة خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وقالت "صحة الرياض": هناك خطوات بسيطة وطرق لتبريد الجسم في حالات الاصابة بضربات الحرارة تشمل: رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة، الانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة، مع أخذ حمام بارد، أو غمر الجسم بالماء بحوض الاستحمام، وشرب كمية كافية من الماء، وخلع أي ملابس زائدة، وضع كمادات باردة على الرقبة، والإبط.

يذكر أن نسبة الإصابة بضربة الشمس أو الاجهاد الحراري وغيرها من الإصابات التي تسببها ضربات الحرارة تزداد في موسم الصيف، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يقومون ببذل مجهود كبير تحت أشعة الشمس والأماكن الحارة .

المديرية العامة للشؤون الصحية
منطقة الرياض
درجات الحرارة
ضربات الحرارة
الإجهاد الحراري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ليحظى برعاية كريمة
د محمد ماجد بخش
مش حيحصل حاجة لو حكموا عليهما بسنتين في الثلاجة جزءا وفاقا
د محمد ماجد بخش
يبي ولد ما عاجبينه الزين والغلا والحلا يا دافع البلا بس يتوافق على الحملة ترجع المياه لمساكنها
د محمد ماجد بخش
بزونة & وقطو
ابو محمد 😎 ✍️
من افعال طواغيت ايران ، اهلكهم الله واذلهم .. آمين .. .. اترك عنك محاولة تغطية الشمس بغرباال ..

أخر الأخبار

الصحة: الجرعة الثانية من اللقاح تؤخذ بعد 42 يوم ولا يتأثر مفعولها إذا زادت المدة
الصحة: الجرعة الثانية من اللقاح تؤخذ بعد 42 يوم ولا يتأثر مفعولها إذا زادت المدة
منذ 14 دقيقة 1425
محمد رمضان يثير غضب الكويتين بعد صور له مع حفيدات صدام حسين وإشادته به
محمد رمضان يثير غضب الكويتين بعد صور له مع حفيدات صدام حسين وإشادته به
منذ 19 دقيقة 398
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح
منذ 39 دقيقة 1502
انخفاض أسعار النفط مع انتشار "دلتا"
انخفاض أسعار النفط مع انتشار "دلتا"
منذ 44 دقيقة 1742
كتاب جديد يكشف تحدث ترامب عن هتلر بطريقة غير مسبوقة
كتاب جديد يكشف تحدث ترامب عن هتلر بطريقة غير مسبوقة
منذ 49 دقيقة 1570
زينب العسكري تنفي انفصالها عن زوجها بطريقتها الخاصة
زينب العسكري تنفي انفصالها عن زوجها بطريقتها الخاصة
منذ 54 دقيقة 1174
إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة
إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة
منذ 59 دقيقة 1905
"موانئ" تعلن عن فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض
"موانئ" تعلن عن فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض
منذ ساعة 1659
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1695
زوجان يحتفظان بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين
زوجان يحتفظان بجثة طفلهما في الثلاجة لمدة عامين
منذ ساعة 918