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أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

منذ 8 ساعات
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أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 27 لطلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

عطاالله العمراني (صدى):
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة مساء أمس , احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 27 من طلابها لهذا العام، والبالغ عددهم 209 طالباً وطالبة, وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس بتبوك.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ثم بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , بعد ذلك قدمت مجموعة من طالبات مرحلة الطفولة المبكرة فقرة عن تطبيق تجربة الموسيقي بالمدارس, ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب علي الأسمري والطالب عبدالاله ضاحي باللغة الإنجليزية , أعربا فيها ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس وأولياء الأمور عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك وتفضله برعاية هذا الحفل وتكريم الخريجين, مؤكدين على إكمال مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً استعرض من خلاله إنجازات المدارس وخصوصاً خلال فترة جائحة كورونا, كما شاهد سموه عرض مرئي لمسيرة الخريجين , بعدها كرّم سمو أمير المنطقة الطلاب والطالبات المتفوقين بالمدارس.

بعد ذلك أدلى سمو أمير منطقة تبوك بتصريح صحفي قال فيه : ولله الحمد هذه محصلة سنوية وهذا موسم حصاد نجني ثماره كل عام , معرباً سموه عن فخره وسعادته بمشاركة الطلاب والطالبات حفل تخرجهم رغم ظروف الجائحة , متمنياً لهم حياة سعيدة والتوفيق لما فيه خير الوطن.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة.

 

 

التعليقات

zwid
zwid عدد التعليقات : 99
منذ 42 دقيقة
الله يسعد الامير فهد بن سلطان..انا احب هذا الرجل في الله ..
خفة دم ويد سخية ولا نزكية على الله..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ليحظى برعاية كريمة
د محمد ماجد بخش
مش حيحصل حاجة لو حكموا عليهما بسنتين في الثلاجة جزءا وفاقا
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يبي ولد ما عاجبينه الزين والغلا والحلا يا دافع البلا بس يتوافق على الحملة ترجع المياه لمساكنها
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بزونة & وقطو
ابو محمد 😎 ✍️
من افعال طواغيت ايران ، اهلكهم الله واذلهم .. آمين .. .. اترك عنك محاولة تغطية الشمس بغرباال ..

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