ضبط شخص نصب على 7 نساء بمزاعم استخراجه رخص قيادة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن الجهات الأمنية ضبطت شخص امتهن النصب، بمزاعم استخراجه رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت المصادر أن سبع نساء وقعن في شباك احتيال ذلك الشخص، في كلٍ من القصيم وجازان وعسير والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وجدة والرياض؛ مشيرة إلى أن الجهات الأمنية استطاعت تحديد هويته، إثر ورود بلاغات بقيامه بعمليات نصب، وبعد تحويل الضحايا له مبالغ مالية، بحسب صحيفة 24.
وأضافت أن المتهم روج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أنه يستطيع استخراج رخص القيادة خلال 48 ساعة مقابل مبالغ مالية