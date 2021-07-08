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ضبط شخص نصب على 7 نساء بمزاعم استخراجه رخص قيادة

منذ ساعة
1956
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ضبط شخص نصب على 7 نساء بمزاعم استخراجه رخص قيادة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن الجهات الأمنية ضبطت شخص امتهن النصب، بمزاعم استخراجه رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت المصادر أن سبع نساء وقعن في شباك احتيال ذلك الشخص، في كلٍ من القصيم وجازان وعسير والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وجدة والرياض؛ مشيرة إلى أن الجهات الأمنية استطاعت تحديد هويته، إثر ورود بلاغات بقيامه بعمليات نصب، وبعد تحويل الضحايا له مبالغ مالية، بحسب صحيفة 24.

وأضافت أن المتهم روج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أنه يستطيع استخراج رخص القيادة خلال 48 ساعة مقابل مبالغ مالية

الجهات الأمنية
احتيال
نصب
رخص قيادة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130297
منذ 6 دقائق
كرفسوه وادبغوه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يالهول الجريمه ، ياكبرها كبرااااه .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سلطان
قبح الله وجهك لنا ماانتبهت لصورة اللي خلفك اعتقد عقيدتك ماش لكن نسأل الله ان يعجل بهدايتك وان ابيت ان الله يسلط عليك مرض...
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وادبغوه ..

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