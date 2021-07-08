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الموارد البشرية تخطط لإطلاق "نظام الحضور الذكي"

منذ 8 دقائق
1493
الموارد البشرية تخطط لإطلاق "نظام الحضور الذكي"

الرياض (صدى):
تخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتعاقد مع شركة تقنية مختصة لتوريد «نظام الحضور الذكي».

وأوضحت مصادر صحفية أنه عبارة عن نظام يمكن الموظفين من تسجيل الحضور والانصراف بطريقة ميسرة وآمنة في أي وقت وأي مكان، ويساعد على ضبط ساعات عمل الموظفين باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، وفقًا لـ"الوطن"

وأضافت أن هذا النظام يسمح من خلاله للموظفين بتسجيل الحضور والانصراف عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (IOS أو Android) بطريقة فعالة وسريعة تضمن بيئة مرنة وصحية.

ويذكر أن من مميزات هذا النظام، تسجيل الحضور في مقر العمل بأمان وسرعة، تسجيل الحضور للعمل عن بعد، تسجيل الحضور عن طريق الأجهزة الذكية، حيث يعمل من خلال تحديد الموقع الجغرافي.

الموارد البشرية
موظفين
الحضور الذكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههه ياحليل ذالشويب شاد حيله في الصراخ والعويل تفرغ لاخرتك انفع لك
فهد العتسيبي
لو الله يكفي الرياضه منك ومن اشكالك يا أبو خرقة كان الرياضه بخير ..... خلك بالبوت وسهراته ..
مشعل
والله من كبر الزق بس
بندر الحربي
الله المستعان طيب وش المطلوب
ابوبدر
ارجوا الله ان لا ياخذنا في عذاب كما اخذ اقوام سابقين . كثر الفساد والقتل والطغيان واللواط والزنا بالبر والبحر بين امة محمد ....

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