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طريقة اختيار زيت الماتور المناسب للسيارة

منذ ساعة
1869
طريقة اختيار زيت الماتور المناسب للسيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يهتم قائدي السيارات بزيت المحرك او الماتور وبجودتها ، لأنها المسؤولة عن حالة المحرك ، ومدى عمره الافتراضي ، حيث انه يحافظ على أجزاء المحرك الداخلية من التآكل ، و تبريده لدرجة الحرارة المتولدة في الداخل ، و تنظيفه للشوائب .

ويوجد الكثير من السائقين ليس لديهم الخبرة الكافية في اختيار زيت الماتور المناسب للسيارة ، فقد تختلف طرق اختيار نوع الزيوت المناسبة من طريقة الى أخرى ، ولكن أهمها الاختيار من حيث ماركة السيارة والموديل، وإذا ما كانت قديمة أو حديثة، وكذلك عدد الأميال المقطوعة ، او مراجعة دليل محرك سيارتك.

الاختيار من حيث الإضافات التى توضع إلى زيوت السيارات للحفاظ علي زيت المحرك وبرودته ونظافته .

ويجب الاختيار عن طريق تصنيفات اللزوجة ، يوجد نوعين من زيت السيارات، وهما زيت أحادي اللزوجة، وزيت متعدد اللزوجة، وهو المستخدم في أغلب السيارات لسهولة تدفقه، ويمكنك أن تقرأ على عبوة الزيت ( رقم SA10W-40) وهذا معناه أنه متعدد اللزوجة ، وحرف Wيشير إلى الشتاء، ورقم 10 هو مؤشر لكيفية تدفق الزيت في درجات الحرارة المنخفضة، في فصل الشتاء ، و 40 هو مؤشر لكيفية تدفق الزيت في درجات الحرارة المرتفعة .

وأيضا يمكن الاختيار من خلال أكواد تصنيف الزيت، رمز النجمة (API)علي عبوة زيت السيارة يعني أنه يلبي معاير حماية المحرك والاقتصاد في استهلاك الوقود.

سيارات
الشوائب
زيت الماتور
أجزاء المحرك الداخلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههه ياحليل ذالشويب شاد حيله في الصراخ والعويل تفرغ لاخرتك انفع لك
فهد العتسيبي
لو الله يكفي الرياضه منك ومن اشكالك يا أبو خرقة كان الرياضه بخير ..... خلك بالبوت وسهراته ..
مشعل
والله من كبر الزق بس
بندر الحربي
الله المستعان طيب وش المطلوب
ابوبدر
ارجوا الله ان لا ياخذنا في عذاب كما اخذ اقوام سابقين . كثر الفساد والقتل والطغيان واللواط والزنا بالبر والبحر بين امة محمد ....

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