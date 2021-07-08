طريقة اختيار زيت الماتور المناسب للسيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يهتم قائدي السيارات بزيت المحرك او الماتور وبجودتها ، لأنها المسؤولة عن حالة المحرك ، ومدى عمره الافتراضي ، حيث انه يحافظ على أجزاء المحرك الداخلية من التآكل ، و تبريده لدرجة الحرارة المتولدة في الداخل ، و تنظيفه للشوائب .
ويوجد الكثير من السائقين ليس لديهم الخبرة الكافية في اختيار زيت الماتور المناسب للسيارة ، فقد تختلف طرق اختيار نوع الزيوت المناسبة من طريقة الى أخرى ، ولكن أهمها الاختيار من حيث ماركة السيارة والموديل، وإذا ما كانت قديمة أو حديثة، وكذلك عدد الأميال المقطوعة ، او مراجعة دليل محرك سيارتك.
الاختيار من حيث الإضافات التى توضع إلى زيوت السيارات للحفاظ علي زيت المحرك وبرودته ونظافته .
ويجب الاختيار عن طريق تصنيفات اللزوجة ، يوجد نوعين من زيت السيارات، وهما زيت أحادي اللزوجة، وزيت متعدد اللزوجة، وهو المستخدم في أغلب السيارات لسهولة تدفقه، ويمكنك أن تقرأ على عبوة الزيت ( رقم SA10W-40) وهذا معناه أنه متعدد اللزوجة ، وحرف Wيشير إلى الشتاء، ورقم 10 هو مؤشر لكيفية تدفق الزيت في درجات الحرارة المنخفضة، في فصل الشتاء ، و 40 هو مؤشر لكيفية تدفق الزيت في درجات الحرارة المرتفعة .
وأيضا يمكن الاختيار من خلال أكواد تصنيف الزيت، رمز النجمة (API)علي عبوة زيت السيارة يعني أنه يلبي معاير حماية المحرك والاقتصاد في استهلاك الوقود.