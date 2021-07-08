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متحدث الحج والعمرة يوضح آلية استقبال الحجاج لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية

منذ 37 دقيقة
1655
متحدث الحج والعمرة يوضح آلية استقبال الحجاج لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية

نايف السالم (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام السعيد، أنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج.

وأوضح السعيد، أن الوزارة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1442هـ، مشيراً إلى تحديد 4 مراكز رئيسية للتجمع على مداخل مكة المكرمة.

وأضاف أن مراكز التجمع الرئيسية تضمّنت محطات: "الزايدي، والشرائع، والنوارية، وطريق الهدا"، والتي سيبدأ الاستقبال فيها يومي 7و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقاً، مبينا أنه سيتم نقل الحجاج من تلك المراكز عبر خدمات النقل التي توفرها الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما يتم نقل أصحاب الأعذار من الحجاج مباشرةً إلى منى في مسارات محددة.

وأكد متحدث الحج والعمرة بأنه تم توفير قائد صحي لكل 20 حاجاً، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، فضلاً عن تهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

الحجاج
ضيوف الرحمن
الحج والعمرة
البروتوكولات الصحية
هشام السعيد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
السيف
على الله بس طيب
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ولجميع اموات المسلمين
سوالف عجب
واضح اتجاهك من الصوره اللي خلفك
د محمد ماجد بخش
ود أعم للوطن وود خاص بجازان .. هيّا تعال معنا لنادي المنزل

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