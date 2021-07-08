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قشور البطيخ تساعد على إنقاص الوزن

منذ ساعة
1526
قشور البطيخ تساعد على إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن فوائد تناول قشور ثمرة البطيخ، حيث يعتقد البعض أنها غير صالحة للأكل.

ونشرت مجلة متخصصة بالغذاء مقالا مفصلا عن فوائد قشرة البطيخ مؤكدة من خلاله ضرورة الاحتفاظ بهذا العنصر المهم وإضافته إلى النظام الغذائي.

وتحتوي قشرة البطيخ على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية، حيث تحتوي على تركيزات أعلى من بعض مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والمكونات النشطة.

كما تحتوي القشرة على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية وعلى تركيزات عالية من "فيتامين ج" و"فيتامين أ" و"فيتامين ب 6" والبوتاسيوم والزنك.

بالإضافة إلى نسبة عالية من الكلوروفيل والسيترولين والليكوبين والأحماض الأمينية والفلافونويدات والمركبات الفينولية، حيث تساعد في تقليل آثار الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من ظهور التجاعيد والعيوب والبقع العمرية مع تقدمك في السن، بحسب أغلب الدراسات العلمية.

وتساعد قشور البطيخ منخفضة السعرات الحرارية في إنقاص الوزن بسبب محتواها الكثيف من الألياف، حيث تمنح هذه الالياف الإنسان الشعور بالشبع مع تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

ووجدت بعض الدراسات أن السكريات الطبيعية الموجودة في هذه القشرة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض غثيان الصباح، وكذلك تقليل بعض التورمات المصاحبة للحمل، وذلك بفضل محتواها العالي من البوتاسيوم.

وترتبط قشرة البطيخ أيضا بتحسين الأداء الجنسي، وذلك بفضل تأثيرها على انقباض الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل إلى المناطق المسؤولة ضمن النظام التناسلي.

البطيخ
قشور البطيخ
قشر البطيخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههه ياحليل ذالشويب شاد حيله في الصراخ والعويل تفرغ لاخرتك انفع لك
فهد العتسيبي
لو الله يكفي الرياضه منك ومن اشكالك يا أبو خرقة كان الرياضه بخير ..... خلك بالبوت وسهراته ..
مشعل
والله من كبر الزق بس
بندر الحربي
الله المستعان طيب وش المطلوب
ابوبدر
ارجوا الله ان لا ياخذنا في عذاب كما اخذ اقوام سابقين . كثر الفساد والقتل والطغيان واللواط والزنا بالبر والبحر بين امة محمد ....

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