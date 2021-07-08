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انتصار الحمادي تحاول الانتحار بعد نقلها إلى سجن الدعارة

منذ ساعة
1979
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انتصار الحمادي تحاول الانتحار بعد نقلها إلى سجن الدعارة

فهمي محمد (صدى):
حاولت عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المُعتقلة في سجون الحوثي منذ شهر فبراير الماضي بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات، الانتحار.

وقال محامي انتصار الحمادي إن موكلته حاولت الانتحار بعد صدور قرار بنقلها إلى قسم الدعارة بسجن صنعاء المركزي باليمن.

وأضاف أنه قد تم إنقاذ انتصار الحمادي في اللحظة الأخيرة لكنها كانت في حالة حرجة.

ويذكر أن عارضة الأزياء والممثلة البالغة من العمر 20 عامًا كانت في طريقها إلى تصوير فيلم عندما أوقفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين سيارتها وتم احتجازها هي وصديقتان.

 

الحوثي
الانتحار
سجون الحوثي
عارضة الأزياء
انتصار الحمادي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14589
منذ دقيقة
مواطنة تنتفض لشرف المهنة وتعبر عن رفضها القاطع للحياة دون معنى

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ارجوا الله ان لا ياخذنا في عذاب كما اخذ اقوام سابقين . كثر الفساد والقتل والطغيان واللواط والزنا بالبر والبحر بين امة محمد ....
kkkk
ابناء متعه يتلبسون بالدين والدين منهم براء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
السيف
على الله بس طيب
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ولجميع اموات المسلمين

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