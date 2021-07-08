انتصار الحمادي تحاول الانتحار بعد نقلها إلى سجن الدعارة

فهمي محمد (صدى):
حاولت عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المُعتقلة في سجون الحوثي منذ شهر فبراير الماضي بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات، الانتحار.
وقال محامي انتصار الحمادي إن موكلته حاولت الانتحار بعد صدور قرار بنقلها إلى قسم الدعارة بسجن صنعاء المركزي باليمن.
وأضاف أنه قد تم إنقاذ انتصار الحمادي في اللحظة الأخيرة لكنها كانت في حالة حرجة.
ويذكر أن عارضة الأزياء والممثلة البالغة من العمر 20 عامًا كانت في طريقها إلى تصوير فيلم عندما أوقفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين سيارتها وتم احتجازها هي وصديقتان.