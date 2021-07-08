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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة

منذ ساعة
1955
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة بعدة مجالات.

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض أن الوظائف المطلوبة هي:

أخصائي المشتريات وعقود.

أخصائي ميزانية.

رائد مجتمع الابتكار.

ناسخ.

أخصائي التزام في الأمن السيبراني.

مسؤول نظام.

مهندس برمجيات.

منسق تطوير منتج.

منسق إداري (جميع التخصصات).

مصمم خبرات تعليم.

مطوّر أعمال.

محرر ومدقق لغوي.

أخصائي تسويق رقمي.

مشرف جودة التراخيص.

مشرف تراخيص.

أخصائي خدمة الشركاء.

أخصائي جودة تراخيص.

أخصائي تراخيص.

رئيس قسم التواصل.

منسق جودة تراخيص.

أخصائي منصات رقمية.

مدير مشروع.

باحث (جميع التخصصات).

مدير منتج.

مساعد إداري.

محلل ابتكار.

أخصائي علاقات عامة.

مصوّر (لحملة الثانوية، البكالوريوس).

أخصائي صوتيات ومرئيات.

موظف استقبال (الشهادة المتوسطة فأعلى

وأضاف أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم عبر رابط المركز

 

الرياض
وظيفة شاغرة
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
السيف
على الله بس طيب
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ولجميع اموات المسلمين
سوالف عجب
واضح اتجاهك من الصوره اللي خلفك
د محمد ماجد بخش
ود أعم للوطن وود خاص بجازان .. هيّا تعال معنا لنادي المنزل

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