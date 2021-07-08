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صورة جميلة للملك عبدالله
منذ 20 دقيقة
421
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14582
منذ 11 دقيقة
من ذا المسعود على ذراعي أبي متعب
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أحدث التعليقات
faeiz1122
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