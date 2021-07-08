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فيديو..كويتي يقترح على وزارة الدفاع استخدام طائرات مليئة بالثلج لمواجهة الحر

منذ 39 دقيقة
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فيديو..كويتي يقترح على وزارة الدفاع استخدام طائرات مليئة بالثلج لمواجهة الحر

خالد الظفيري (صدى):
في الوقت الذي تشهد فيه الكويت درجات حرارة عالية لم تشهدها من قبل هذا الصيف، اقترح مواطن كويتي، اقتراح غريب من نوعه للقضاء على الحر.

وقال المواطن الكويتي: "الحرارة شديدة جدا، واتمنى من وزارة الدفاع أنها تستخدم الطائرات وتعبيها ثلج وتقوم بإسقاطها على المناطق شديدة الحرارة، وراح يصير عندنا مطر صيفي".

وتابع: "مصانع الثلج راح تشتغل، والحرارة العالية راح يتم القضاء عليها والجو يصير منعش".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكويت قالت في وقت سابق إن البلاد تشهد صيفا شديد الحرارة؛ إذ تخطت درجات الحرارة حاجز الـ 52 درجة.

الكويت
وزارة الدفاع
الحر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14582
منذ 8 دقائق
النوع مميز جدا

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