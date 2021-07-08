بسمة وهبة: "مصر عفية وقوية ومحدش هياخد نقطة مياه من حقنا"

القاهرة (صدى):
علقت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على أزمة سد النهضة، بأنه على المصريين أن يطمئنوا في ظل وجود قيادة سياسية، وجيش وشرطة مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل مصر وأمنها المائي.
وقالت بسمة وهبة: "مصر لم ولن تهتز، والبلد اللى فيها رجال جيش وشرطة عندهم دايمًا استعداد للتضحية بروحهم، لازم أهلها يطمئنوا إن عمر ما حدث يقدر يجور عليها ولا يسرق حقها أبدًا".
وتابعت: " مصر عفية وقوية، ومحدش هياخد نقطة مياه من حقنا، وهقولها تاني وتالت، أمن مصر المائي خط أحمر".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.