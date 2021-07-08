أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42208، العملة مقابل الريال الواحد 0.22614
- الدولار: 3.75055، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663
- درهم إماراتي: 1.02111، مقابل الريال الواحد 0.97932
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72362
- دينار أردني: 5.28998، مقابل الريال الواحد 0.18904
- دينار كويتي: 12.45359 مقابل الريال الواحد 0.08030
- دينار بحريني: 9.94797، مقابل الريال الواحد 0.10053
- الريال القطري: 1.03009، مقابل الريال الواحد 0.97079
-الدرهم المغربي: 0.41855 مقابل الريال الواحد 2.39165
- الجنيه المصري: 0.23938، مقابل الريال الواحد 4.17739