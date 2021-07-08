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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 18 دقيقة
1328
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42208، العملة مقابل الريال الواحد 0.22614

- الدولار: 3.75055، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663

- درهم إماراتي: 1.02111، مقابل الريال الواحد 0.97932

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72362

- دينار أردني: 5.28998، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.45359 مقابل الريال الواحد 0.08030

- دينار بحريني: 9.94797، مقابل الريال الواحد 0.10053

- الريال القطري: 1.03009، مقابل الريال الواحد 0.97079

-الدرهم المغربي: 0.41855 مقابل الريال الواحد 2.39165

- الجنيه المصري: 0.23938، مقابل الريال الواحد 4.17739

المملكة
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

A.awad
الهلال لافكر لا في جمهور الأتحاد ولا في غيره... الهلال دائماً ينضرفووووق وإلا الأمام،،،اللي دهور الأتحاد هوالبلوي وعصابته السماسره اللي أهلكو نادي الأتحاد بالديون...
خالد الربياوي
ايش قصة اعلام ابوخرقة مع القصاصات يحسسونك انه ماكان فيه اتحاد كرة مسؤل عن البطولات وتوثيقها احنا عارفين عقلياتهم المشكلة لما واحد من الخارج...
ابو عمار
اوكي
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس اللهم وفقهم
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس الله يوفقهم

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