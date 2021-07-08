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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 9 دقائق
1143
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ورياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس اللهم وفقهم
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس الله يوفقهم
ابو عمار
الخاسر مما حصل هي امارة دبي بسبب حرمانها من السواح السعودين
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
ممتاز

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