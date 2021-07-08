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3 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

منذ 42 دقيقة
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3 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد (صدى):
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، عن استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان لها، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت باستهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين.

وأضافت أن هذه الأعمال ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

العراق
بغداد
صواريخ
المنطقة الخضراء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51301
منذ 7 دقائق
عملاء ايران الاخونه من اجل الضغط على المفاوضات في فينا

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أحدث التعليقات

المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس اللهم وفقهم
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس الله يوفقهم
ابو عمار
الخاسر مما حصل هي امارة دبي بسبب حرمانها من السواح السعودين
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
ممتاز

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