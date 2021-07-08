نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. آل الشيخ: 10 مليون ريال لتمويل المشروع الواحد في الترفيه

منذ ساعة
1719
فيديو.. آل الشيخ: 10 مليون ريال لتمويل المشروع الواحد في الترفيه

الرياض (صدى):
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن آلية تقديم التمويلات للفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه، التي جرى توقيع اتفاقيتها بين هيئة الترفيه وبنك التنمية الاجتماعية، وتصل مجموع قيمة التمويلات لـ 500 مليون ريال.

وقال آل الشيخ، إن الاتفاقية تتضمن تمويلا يصل إلى 10 ملايين ريال للمشروع الواحد، إذا توافرت فيه الشروط، مضيفا: "نقوم بعمل مؤسسي يسير على خطط واضحة، ويبنى على اشتراطات معينة".

وأشار إلى أن الأولوية في تمويل المشاريع ستكون وفقا لاحتياجات السوق وللأفكار الإبداعية المبتكرة التي تخدم قطاع الترفيه، مؤكدًا أن قطاع الترفيه سيكون من القطاعات المنافسة للعقارات والأسهم وغيرها، وسيكون مصدر دخل للمواطن والاستثمار في المملكة.

المملكة
الترفيه
تريك ال الشيخ
التمويلات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس اللهم وفقهم
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس الله يوفقهم
ابو عمار
الخاسر مما حصل هي امارة دبي بسبب حرمانها من السواح السعودين
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
ممتاز

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ 38 ثانية 1013
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 9 دقائق 1135
حفل غنائي لجورج وسوف في جدة لأول مرة
حفل غنائي لجورج وسوف في جدة لأول مرة
منذ 23 دقيقة 280
3 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد
3 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد
منذ 41 دقيقة 1437
"برنامج مجاني" بمجال التطوير والبرمجة بجامعة الأميرة نورة
"برنامج مجاني" بمجال التطوير والبرمجة بجامعة الأميرة نورة
منذ ساعة 1553
فيديو.. آل الشيخ: 10 مليون ريال لتمويل المشروع الواحد في الترفيه
فيديو.. آل الشيخ: 10 مليون ريال لتمويل المشروع الواحد في الترفيه
منذ ساعة 1719
أم تقتل طفلها بعد مشاهدتها في وضع مخل مع شقيقه!
أم تقتل طفلها بعد مشاهدتها في وضع مخل مع شقيقه!
منذ ساعة 1447
بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن توفر 4 وظائف شاغرة بالرياض
بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن توفر 4 وظائف شاغرة بالرياض
منذ ساعة 1679
طالبها بالإقلاع عن التدخين فطلبت الطلاق
طالبها بالإقلاع عن التدخين فطلبت الطلاق
منذ ساعتين 1003
الذايدي: "نعم كنت متطرفًا ولم أخفِ ذلك"
الذايدي: "نعم كنت متطرفًا ولم أخفِ ذلك"
منذ ساعتين 3094